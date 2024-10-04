Balıkesir'de Temizlik Desteği için Tartışmalı Talimat - Son Dakika
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Balıkesir'de Temizlik Desteği için Tartışmalı Talimat

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, okullara temizlik desteği sağlayacağını açıkladı. Ancak Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlerine Büyükşehir'den talepte bulunmamalarını söyleyen bir mesaj gönderdi.

04.10.2024 11:14  Güncelleme: 11:22
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ekibiyle il genelindeki okullara temizlik desteği sağlacağını duyurmasının ardından Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Whatsapp grubu üzerinden okul müdürlerine, "Büyükşehir'den asla talepte bulunmayın" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Dersimiz Eğitim Desteğimiz Temizlik" sloganıyla il genelindeki okullarda temizlik çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan okul temizlik ekibi, talep eden ve ihtiyaç duyan okullara giderek temizlik çalışması yapacak. Yine talep doğrultusunda, ihtiyaç duyan okullara temizlik malzemesi temin edilecek.

Başkan Akın'ın okullara temizlik desteği açıklamasının ardından Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Whatsapp grubu üzerinden okul müdürlerine, Büyükşehir'in temizlik desteğinden yararlanmak için talepte bulunmamaları gerektiği talimatını verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Whatsapp grubuna Büyükşehir'in kampanyasının görseli de eklenerek, okul müdürlerine, "Sayın müdürlerim ne siz idareciler ne de okul aile birlikleri/veliler/öğretmenler, böylesi bir talepte asla bulunmamalı. İyi niyetimizin suistimal edilebileceği bir konu. Lütfen dikkat edelim. Hayırlı akşamlar" mesajı gönderildi.

Balıkesir\'de Temizlik Desteği için Tartışmalı Talimat
Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Dursunbey, Balıkesir, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Temizlik Desteği için Tartışmalı Talimat - Son Dakika

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