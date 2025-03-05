Balıkesir'de Turizm Güvenliği İçin Kapsamlı Denetim Süreci Başlatıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Turizm Güvenliği İçin Kapsamlı Denetim Süreci Başlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tatil sezonu öncesi turizm güvenliğini artırmak için denetim süreçlerini sıklaştırdı. Ahmet Akın'ın liderliğinde, 40 günde 1,221 denetim talebiyle yangın güvenliği kontrolleri sürdürülüyor.

05.03.2025 16:18
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tatil sezonu öncesi turizm güvenliğinin artırılması için kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından Balıkesir İtfaiyesi'ne 40 günde bin 221 denetim talebi başvurusu yapılırken; beş ayrı ekip ve 16 uzman, işletme ve kurumlarda incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir'de tatil sezonu öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde denetimler sıklaştırıldı. Bolu'daki yangın faciasından ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Akın'ın talimatlarıyla otellerde itfaiye ekipleri tarafından gerekli denetimler gerçekleştiriliyor. İtfaiye Daire Başkanlığı'na facianın ardından bin 221 denetim ve inceleme başvurusu yapıldı.

Yangın güvenliğine ilişkin işletmelerde ve kurumlarda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, "Şehrimizde olası facialar yaşanmaması için Ahmet Akın Başkanımızın öncülüğünde otellerdeki yangın güvenliğine dair denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle yağmurlama sistemi, duman algılama, acil çıkış kapısı, yangın dolapları ve yangın teçhizatlarının uygunluğu gibi hususları titizlikle inceliyoruz" dedi.

Turizm güvenliğinin artırılması için kapsamlı bir denetim süreci başlattıklarını söyleyen Akın, tüm ekiplere olası risklerin en aza indirilmesi talimatını verdi.

"Turizm güvenliği önceliğimiz"

Turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Akın, "Sahil şeritleriyle öne çıkan ve yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığımız şehrimizde turizm güvenliğini sağlamak için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Alınacak her önlem Balıkesir'in turizm potansiyelini güçlendirip yaşanabilecek olası riskleri de en aza indiriyor. Bu konuda tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Beş ayrı ekip ve 16 uzman personel sahada

Balıkesir İtfaiyesi; otel, konaklama tesisi ve diğer işletmelerde tüm güvenlik ekipmanlarının kontrolünü sağlıyor. Bu kapsamda yangın merdivenleri, yangın söndürme sistemleri ve acil çıkış yolları başta olmak üzere tüm güvenlik teçhizatları kontrol edilip güncellenmesi sağlanıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Önleme ve Denetim Şube Müdürlüğü bünyesindeki beş ayrı ekip ve 16 uzman personel, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 20 ilçeden gelen başvurulara yerinde inceleme yaparak cevap veriyor.

En fazla talep Marmara Adalar'dan

İtfaiye Daire Başkanlığı'na 40 günlük süreçte en fazla yangın güvenliği denetim talebi 252 işletme başvurusuyla Marmara Adalar'dan geldi. Bu süreçte bireysel denetim talepleri sırayla Ayvalık'tan 128, Erdek'ten 105, Edremit'ten 41, Burhaniye'den 11, Sındırgı'dan 6, Gönen'den 6, Bigadiç'ten 4, Karesi'den 3 ve Bandırma'dan 2 olmak üzere toplamda 552 dilekçe ile bireysel başvuru yapıldı. Ayrıca 12 ilçe belediyesinden 294 otel başvurusu, 133 pansiyon başvurusu ve 4 kamp alanı başvurusunun yanı sıra 11 gençlik merkezi ile 6 huzurevi binası için de denetim ve inceleme talebi başvurusu gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri; 3 kaymakamlık hizmet binası, bir kaymakamlıktan 66 adet otel ve pansiyon başvurusu, 5 adliye, 7 ceza infaz kurumu, 3 denetimli serbestlik hizmet binası, 160 ibadet yeri ve Kur'an kursu binası ile 36 öğrenci yurdunun denetim talebine cevap verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Turizm Güvenliği İçin Kapsamlı Denetim Süreci Başlatıldı - Son Dakika

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