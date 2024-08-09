Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Burhaniye, Gönen ve Karesi ilçelerinde yasa dışı kenevir ektikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
4 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 2 ev ve 2 arazide yapılan aramalarda ise 118 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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