Balıkesir\'de Yağmur Suyu Altyapısı Güçlendiriliyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ege Mahallesi Demirciler Caddesi'nde geçmiş yıllarda yapılan mazgal ve yağmursuyu hatlarının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Yağmur yağdığında su baskınlarına yol açan yetersiz ve uygun ölçü ile aralıklarda olmayan mazgallar ve yağmur suyu hatlarının değişimine başladıklarını söyleyen Öztürk, bölgede bir daha yağmurla ilgili sıkıntı yaşanmayacağını dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ kronikleşmiş hale gelen altyapı sorunlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Karesi'ye bağlı Ege Mahallesi Muhtarı Sema Ak'ın talebi doğrultusunda bölgede inceleme yapan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, mazgal ve yağmursuyu hatlarının yetersiz, uygun ölçü ya da aralıklarla olmadığını, olanların da DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapımına ara verilen Çay Deresi Islah çalışmalarında bağlantılarının yapılmadığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Yağışlarda taşkınların önüne geçilecek

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün talimatı doğrultusunda Ege Mahallesi Cüceler Sokak başında bulunan demir mazgalın uygun çapta ve uygun borudan imal edilmemiş olan kısmının değişimine başlandı. Sırasıyla bölgede bulunan tüm yağmursuyu hatlarının gerek çaplarının değişim çalışmaları, mazgal değişimleri, yeni mazgal yapımları tamamlanmasıyla bölgede yağışlarda oluşan taşkınların önüne geçilerek oluşacak yağışlı zamanlarda bölgede bulunan esnafların ve vatandaşların yaşanacak mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflendi.

Erdoğan Öztürk, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"İlk yapacağımız iş ızgaraları işler hale getirmek"

"Balıkesir'imizin en işlek caddelerinden biri olan Demirciler Caddesi'nde Balıkesir genelinde yaşanan sorunlardan birini daha yaşıyoruz. Normalde şehrimizde kanalizasyon hatlarıyla, yağmursuyu hatları birlikte çalışıyor. Yapmamız gereken ilk şeylerden biri de bu hatları ayrıştırmak. Hatların ayrıştırılması, bazı ızgaraların görev yapmaması var. Dolayısıyla burası da en çukur yapılardan biri. Yoğun yağmurlar sonrası bu durumdan etkilenen esnafımızdan çok sayıda şikayetler geliyor. Bu ızgaraların görev yapmadığı, burada su birikmesi sonucu işletmelerin içine kadar ciddi sızmalardan, yığılmalardan bahsediyorlar. Dolayısıyla ilk yapacağımız bu ızgaraları işler hale getirmek. "ifadelerini kullandı.

"Biz esnaf olarak yıllardır mağdur olduk"

Bölgede yaşanan su baskınlarının kendilerini mağdur ettiğini söyleyen esnaf Latif Ata, "Her yağmur yağdığında biz buradaki esnaf olarak mağdur oluyoruz. Arabalar geçtiğinde daha çok su içeriye kadar ilerliyor. Sular diz kapaklarımıza kadar geliyor. Telefoncu olan komşum var, onun da malzemeleri yandı ve çok mağdur oldu. Bu uzun süreden beri devam eden bir şey. Biz daha önce de söyledik ama hiç ilgilenen olmadı. Başkanımız bir şikayetimiz üzerine hemen geldi. Çok sağ olsunlar, ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Esnaf Süleyman Ulu da "Aracım suyun altında kaldı. Kendim kılıflarını söktüm, koltuklarını boşaltıp kuruttum" diye konuştu.

Ege Mahallesi Muhtarı Sema Ak ise şunları söyledi:

"Bizim yağmurla ilgili çok ciddi problemlerimiz vardı. Özellikle geçenki yağmurda köylü garajı, kaldırımlar da dahil olmak üzere görünmüyordu. Muhtarlığı ikinci kez su basıyor, depomu da ikinci kez su basıyor. Daha önce geçen yıl yağan yağmurda burayı su bastığından kedi yavrularımı yürüyemediklerinden dolayı boğularak dört tanesini kaybettik. Anneleri kendini koltuğun üzerine çıkarak kurtarmış ama yavrularını taşıyamadığından dolayı yavru kedileri kaybetmiştik. Mahallemizde bir bağlantı var. O bağlantının biz dereye bağlı olduğunu biliyorduk fakat yapraklarla ya da yağmurda gelen pisliklerle tıkandığından dolayı dereye gitmediğini düşünüyorduk. Bugün öyle olmadığını öğrendiğimde çok üzüntü duydum. Sayın BASKİ Genel Müdürüm de onunla ilgili çalışma yapacak. Dere bağlantısı kurulduktan sonra sanırım su artık dereye tahliye olacak ki buralarda bir yığılma ya da su basma riskimiz olmayacak. Bana bu konuda destek verdikleri için BASKİ Genel Müdürü'müz Erdoğan Bey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

"Burada bir daha yağmurla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak"

Demirciler Mahallesi'nde "Köylü Garajı" diye bilinen bölgede yapılmaya başlanan çalışmalarla ilgili de bilgi veren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Burası da yine bu bölgenin en çukur yapılarından biri. Yağmur sırasında ciddi yığılmalar oluyor. Buradan suyu alıp karşıdan Çay Deresi'ne kadar götüreceğimiz deşarj hatlarını da en geç bir ay içerisinde imalatlarını tamamlayacağız. Burada bir daha yağmurla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.