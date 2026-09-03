Balıkesir'de Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı Atatürk Anıtı'nda çelenkle kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı Atatürk Anıtı'nda çelenkle kutlandı

Balıkesir\'de Zabıta Teşkilatı\'nın 200\'üncü yılı Atatürk Anıtı\'nda çelenkle kutlandı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Altıeylül ve Karesi belediyelerinin katılımıyla Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümünü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutladı. Törende zabıta araçlarıyla ay yıldız simgesi oluşturulurken, konuşmalarda iki asırlık teşkilatın hizmet anlayışı vurgulandı.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin de katılımıyla Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yılı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. 1-7 Eylül Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı, Atatürk Anıtı'nda başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

AY YILDIZ SİMGESİ OLUŞTURULDU

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Caner Güreşen, tüm zabıtaların Zabıta Haftasını kutladı. Miniklerin zabıta üniformalarıyla renk kattığı törende, zabıta araçları belirli bir düzende park edilerek gökyüzünden bakıldığında görünen bir ay yıldız simgesi oluşturuldu.

Karesi Belediyesi Zabıta Müdürü Nihan Mavuk ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Komiseri İbrahim Okçu günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdi. Törene; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri katılım sağladı.

Kent yaşamının düzeni ve halkın güvenliği için gece gündüz demeden sahada olduklarını belirten Güreşen, şunları söyledi:

"1826 yılında temelleri atılan belediye zabıta teşkilatı, bu yıl 200'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaktadır. İki asırlık köklü geçmişi boyunca kent yaşamının düzenini, halkın huzurunu ve kamu yararını korumak amacıyla önemli görevler üstlenen teşkilatımız, bugün de belediye hizmetlerinin sahadaki en temel unsurlarından biri olmayı sürdürmektedir.

"TEŞKİLAT OLARAK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Halkımız için var olmanın bilinciyle vatandaşlarımızın huzurunu, mutluluğunu ve sağlığını her zaman ön planda tutarak 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. 200 yıllık tecrübenin verdiği sorumlulukla hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artıran personel sayısını dinamik tutan; ilke, özveri ve dürüstlük anlayışından taviz vermeyen bir teşkilat olarak çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu görev anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızda teşkilatımıza her zaman destek ve güç veren, bizleri hizmet noktasında teşvik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Akın'a ve tüm belediye başkanlarımıza şahsım ve tüm mesai arkadaşlarım adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı Atatürk Anıtı'nda çelenkle kutlandı - Son Dakika

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