Balıkesir\'den Çiftçilere Büyük Destek

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Çiftçi Destek Programı" kapsamında Gönen'de 500 üreticiye yüzde 50 katkılı süt otu tohumu (ryegrass) dağıttı. Dağıtım törenininde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üreticiye seslenerek, "Siz, yeter ki toprakla mücadele edin. Biz her daim yanınızdayız" dedi.

Başkan Akın, Gönen'de düzenlenen Ryegrass Süt Otu Tohumu Dağıtım Töreni'ne katıldı. Gönen Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Şefliği önünde gerçekleşen törende konuşan Başkan Akın, Balıkesir'in verimli topraklarında tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir olması için göreve gelir gelmez kolları sıvadıklarını söyledi.

Çiftçi Destek Programı kapsamında Gönenli 500 çiftçiye, yüzde 50 hibe ile 140 bin kilogram ryegrass süt otu tohumu dağıtıldı. Başkan Akın, 3 bin üreticiyi kapsayan Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi'nin çiftçiyi, 8 milyon liraya yakın girdi masrafından kurtaracağını belirtti.

Ekmeğini tarladan, hayvancılıktan çıkarmaya çalışan üreticilerle olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Akın, şöyle konuştu:

"Bizler göreve gelir gelmez çok profesyonel bir takımla öncelikle Planlama ve Kalkınma şirketimizi kurduk. Bu neden? İstiyoruz ki başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Balıkesir'imizin bütün potansiyelini planlayalım. Planlarsak çok daha hızlı ilerleyeceğimizi bildiğimiz için bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. İstiyoruz ki Balıkesir'in 20 ilçesi kendi değeriyle kalkınsın. Kendi imkanlarıyla büyüsün. Biz de hem çiftçimizin hem de hayvancılık yapan üreticilerimizin yanında olalım. Aslında şunu söylüyorum. Siz yeter ki üretin. Siz, yeter ki toprakla mücadele edin. Biz her daim yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık zor iş. Şu an baktığımızda bütün köylerimizde 900'ün üzerinde kırsal mahallemiz var. Bu mahallelerimizde insanlarımız tarımı terk ediyor. Süt hayvancılığında sıkıntılar yaşanıyor. Bir üretimin ne kadar zor olduğunu ancak onu yapan biliyor. Çalışan biliyor. İşte bu nebze de yanında olmak bizim görevimiz. Balıkesir'de tarımsal kalkınma seferberliği başlattık. ve şunu demiştik. Dedik ki siz üretin, biz planlayalım, planladığımız ürüne size satın alma garantisi vereceğiz dedik. Sözleşmeli tarım için başlangıç yapacağız dedik, başladık. İlk önce bamyadan başladık. Çiftçinin 60 liraya satamadığı ürünü 90 liraya aldık. ve şu anda biz onu yurt dışına ihraç ediyoruz. Üretimini daha da arttırmak için çalışıyoruz. Ardından diğer planladığımız tüm ürünler meyvesinden sebzesine, tarlada üretilen ürünlerle alakalı planlanan ürünlerle ilgili çalışmalar devam edecek. Bu konuda desteklerimiz sürecek."

Hem tarımda hem hayvancılıkta girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirten Başkan Akın, şöyle devam etti:

"Biz de çiftçimiz yeter ki üretsin. Hayvancımız yeter ki hayvancılığına devam etsin. Biz de yanlarında olduğumuzu göstermek için önemli bir kısmını alan bu girdi maliyetlerinde kaba yem teminini oluşturduğunu da biliyoruz. ve bunun da Büyükşehir olarak süt otu tohumu sayesinde bunu bir nebze azaltmak için kollarımızı sıvadık. Sizlerle birlikte Ziraat Oda'mızla, çiftçilerimizle, çok değerli kardeşim Belediye Başkanı'mızla hep birlikte bir el ele verdik ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi'ni gerçekleştirdik. 3 bin üreticimizi kapsayan bu programımızla dağıttığımız süt otu tohumlarımız çiftçimizi, üreticimizi yaklaşık 8 milyon liraya yakın girdi masrafından kurtaracak. Dağıtımlarımızı 19 ilçede yapıyoruz. Bu gerçekleştireceğimiz 140 bin kilogram ryegrass süt otumu tohumuyla hem hayvancılığımıza hem de bitkisel üretimimize destekte bulunacağız. Besin değeri yüksek bu tohumlarla, hayvan yetiştiriciliğimize de bir katkımız olmuş olacak. Bu desteklerimizle, etiyle, sütüyle, süt ürünleriyle bir marka olan Balıkesir'imizde sürdürülebilir süt sığırcılığı ve küçükbaş yetiştiriciliğinin gelişmesini hedefliyoruz."

"Süt ve süt ürünleriyle ilgili farklı projelerimiz var"

Hayvancılığın sürdürülebilir olmasının önemine dikkati çeken Akın, "Buradan yeniden söylüyorum. Siz yeter ki üretin. Sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi ve belediyelerimiz size yakın. Çünkü sizin evladınız size en yakın Ahmet Akın burada. Buna sözümüz var. Daha bunlar devam edecek. Satın alma garantilerimiz geliyor. Süt ve süt ürünleriyle ilgili farklı projelerimiz var. Bunları da daha yeni ortaya çıkartmaya başladık. Biz kolları sıvadık. Emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz" diye konuştu.