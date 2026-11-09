Balıkesir Havran'da işçi minibüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Havran'da işçi minibüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Havran\'da işçi minibüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı; otomobildeki 19 yaşındaki Yavuz Aydoğan hayatını kaybetti. Aynı araçtaki 4 kişi ile minibüsteki 15 tarım işçisinden 2'si yaralandı, toplam 6 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Edremit kara yolu Havran ilçesi Hallaçlar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. T.K.'nın kullandığı 45 HB 2930 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 10 P 6665 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 4 kişi ile minibüsteki 15 tarım işçisinden 2'si de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Öte yandan Aydoğan'ın, 4 arkadaşı ile birlikte çalışmak üzere İzmir'in Aliağa ilçesine gittikleri sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
BalıkesirAydoğanHavranGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
e-Devlet’te işlem yapmayan öğrenciler dikkat Son 2 gün e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:43:32. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Havran'da işçi minibüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android