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Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Balıkesir\'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tülütabaklar, davul ve zurna eşliğinde gösteri yaparak kutlamaya renk kattı.

06.09.2024 15:19
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BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda şehrin işgalden kurtuluşunun simgeleri arasında yer alan, giydikleri kostüm ve ürkütücü görünümleriyle düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu söylenen Tülütabaklar, davul ve zurna eşliğinde gösteri yapıp, kutlamaya katılanların yüzlerini siyaha boyadı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'in yıl dönümü resmi törenle kutlandı. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri, Kurtderili Meydanı'ndan Stadyum Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Anıta çelenklerin konulmasının ardından, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın askeri araç üzerinden halkı selamladı.

Balıkesir milletvekilleri, kurum ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini anlatan şiir sunumları sonrası jandarma komandoları gösterisi büyük beğeni topladı. Mehteran takımı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye bandosu marşlar seslendirdi.

TÜLÜTABAKLAR, İZLEYİCİLERİ BOYADI

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan Tülütabaklar, bu yıl da Balıkesirliler tarafından ilgiyle izlendi. İşgal yıllarında, giydikleri kostüm ve ürkütücü görünümleriyle düşman devriyelerine korkulu rüyası olduğu iddia edilen Tülütabaklar, geçit töreni sırasında alana davul ve zurna eşliğinde giriş yaptı. Protokol önünde kısa bir oyun sahneledi. Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyayan, korkutucu halleriyle savaş dönemindeki Tülütabakları canlandıran grup, etkinliğe katılanların üzerlerine doğru koşup, yüzlerini siyaha boyadı. Vatandaşlardan bazıları boyanmamak için tören alanından uzaklaşırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'DEDEN TORUNA DEVAM EDİYOR'

Tülütabakları'ın Balıkesir'de sevildiğini söyleyen, grup yöneticisi Hasan Işık da 25 yıldan bu yana kıyafetler giyerek gösterilere katıldığını belirtti. Bu sene torunlarının da Tülütabak olduğunu anlatan Işık, "Tülütabaklar, Kurtuluş Savaşı zamanında debbağların (deri işleyen kişi) giydiği kıyafetle oluşturduğu karakterdir. Kurtuluş Savaşı zamanında Kuvayi Milliye toplanırken, Türk askerinin cephaneleri kalmadığı sırada, debbağlar da akşam karanlığında bu şekilde Yunan askerlerinin cephanesini ele geçiriyorlar. Tülütabaklar'a 25 seneden beri gönül verdim. ve şu anda da çocuklarımız, torunlarımız aynı şekilde kıyafet giyiyor. ve bu dededen toruna 1920 yılından beri devam ediyor" diye konuştu.

Yüzü boyanan ve kutlamaları izlemek için gelen vatandaşlardan Hatice Kurt ise törene ilk defa katıldığını ancak eğlenceli anlar yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: DHA

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