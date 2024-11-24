Balıkesir'in Ovabayındır Mahallesi'ne Yeni İçme Suyu Altyapısı - Son Dakika
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Balıkesir'in Ovabayındır Mahallesi'ne Yeni İçme Suyu Altyapısı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, Altıeylül ilçesi Ovabayındır Mahallesi'nde içme suyu çalışmalarını tamamlayarak bölgeye günlük 430-460 ton su sağlanacak altyapı kazandırdı.

24.11.2024 15:33
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, Altıeylül ilçesi kırsal Ovabayındır Mahallesi'nde başlattığı kapsamlı içme suyu çalışmalarını tamamladı. Çalışma ile sağlıklı içme suyuna kavuşan mahalleye, günlük 5 litre içme ve kullanma suyu sağlanacak.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kapsamlı içme suyu çalışmalarını tamamladı. Yapılan analizler ve detaylı saha tespitleri sonucunda belirlenen iki noktada yapılan içme suyu kaynak kaptaj yapım ve isale hattı yenileme ilemleriyle Ovabayındır Mahallesi'ne, günlük 430-460 ton yani saniyede 5 litre içme ve kullanma suyu sağlanacak kapasite kazandırıldı. Faaliyetler kapsamında yenilenen altyapıyla hem su kayıplarının önüne geçildi hem de mahalle sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşması sağlandı.

Uzun vadeli çözüm sağlandı

BASKİ ekiplerinin bölgedeki su ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdikleri çalışma ile Ovabayındır Mahallesi'nin depo sistemine entegre edilen yeni altyapıyla uzun vadeli çözüm sağlandı. Projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, mahalle halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. İl genelinde altyapı ve içme suyu sorunu olan bölgelerle alakalı sorunların hızla çözülmesi kapsamında tüm mahallelerde çalışmalar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'in Ovabayındır Mahallesi'ne Yeni İçme Suyu Altyapısı - Son Dakika

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