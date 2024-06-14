Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı tespit edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

14.06.2024 14:57
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var"

Olay yerine gelerek yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Yangının, ilk anlarda Kınık Mahallesi'ni tehdit ettiğini ancak rüzgarın ters yöne esmesiyle bu riskin ortadan kalktığını belirten Ustaoğlu, "Yine de mahallemizde 11 ahırı boşalttık ve hayvanları güvenli bölgeye aldık. Yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Ustaoğlu, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü, nem oranının çok düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bugün il genelinde biçerdöver ve hububat işini yasaklamıştık. Çünkü bugün hava durumunda olumsuz anlamda ciddi bir alarm vardı. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var. Daha detaylı çalışmayı sonra yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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