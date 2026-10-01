Balıkesir Marmara\'da çalılık yangınını itfaiye yarım saatte kontrol altına aldı

Balıkesir Marmara'da çalılık yangınını itfaiye yarım saatte kontrol altına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Marmara ilçesinde saat 15.00 sıralarında Keltepe mevkisindeki çalılıkta başlayan yangın, ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR'in Marmara ilçesinde çıkan çalılık yangını, büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Keltepe mevkisindeki çalılıkta çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını yarım saatte kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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