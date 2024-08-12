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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyona boyunca 34 farklı ülkeden gelen 514 triatlet derece almak için ter döktü.

Derecee giren sporculara ödüllerini Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandı ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya verdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, ödül töreninde yaptığı konuşmada Balıkesir'in "triatlon şehri" olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da dünyaya örnek bir organizasyon ortaya konduğunu kaydetti.