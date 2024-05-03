Balıkesir Üniversitesi'nde Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi'nde Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu Başladı

Balıkesir Üniversitesi\'nde Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu Başladı

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler-II Uluslararası Sempozyumu başladı. Sempozyumda fikri ve sınai mülkiyet alanındaki güncel gelişmeler, problemler ve çözüm yolları ele alınacak. Açılış törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve diğer önemli isimler katıldı. Sempozyum, iki gün boyunca yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla devam edecek.

03.05.2024 16:55
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Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Türk Patent ve Marka Kurumu, L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi ve Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler-II Uluslararası Sempozyumu 2024", BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Fikri ve sınai mülkiyet alanındaki güncel gelişmeler, problemler ve çözüm yolları teması ile düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, giderek artan bir öneme sahip olan fikri mülkiyet haklarının korunmasının uluslararası düzeyde etkileri bulunan bir alan olduğunu söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak da günümüz dünyasında şirketlerin, sahip olduğu patentler, markalar, telif hakları üzerinde inşa edildiğini belirtti.

Fiziki olmayan varlıkların artan önemine değinen Durak, fikri mülkiyetin her geçen gün önem kazandığını vurguladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Özbekistan'dan fikri mülkiyet hukuku alanında uzman katılımcıları sempozyumda ağırladıklarını dile getirdi.

Oğurlu, üniversite olarak 2024 yılında 20'ye yakın ulusal ve uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise fikri mülkiyetin birçok yönden ele alınacağı sempozyumda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hukuk alanında nitelikli eğitimin önemine dikkati çeken Cirit, hayırlı olması dilediği sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyum açılış programı, plaket takdimiyle sona erdi.

Açılışa, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şenol Çelik, BAÜN Senatosu üyeleri, yargı mensupları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sempozyumda iki gün boyunca eş zamanlı yüz yüze ve çevrim içi akademik oturumlar ile sosyal programlar yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Üniversitesi'nde Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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