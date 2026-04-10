114 Yıllık Belge: Balkan Savaşları'nda 'Darüssıla' Hastalığı ve Bir Askerin Hasreti

10.04.2026 12:50
114 yıllık bir belge, Balkan Savaşları sırasında bir Osmanlı askerinin memleket hasretinin onun ruhsal durumunu nasıl etkilediğini gösteriyor. Belge, askerlerin psikolojik durumlarına duyarlı bir Osmanlı askeri tıbbını ortaya koyuyor.

Balkan Savaşları'nın yalnızca cephede verilen bir mücadele olmadığı, insan ruhunun en derin sınavlarından biri olduğu, ortaya çıkan çarpıcı bir belgeyle bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından paylaşılan 114 yıllık belge, Erzurumlu bir Osmanlı askerinin 'sıla hasreti' nedeniyle hastaneye düştüğünü ve tedavi için memleketine gönderilmesinin önerildiğini ortaya koyuyor.

Belgede, cephe gerisindeki bir askeri hastanenin koğuşunda yatan Erzurumlu Hasan oğlu Mehmet Hüsnü Çavuş'un durumu ayrıntılı biçimde yer alıyor. Yapılan muayenelerde, askerin fiziksel bir yarasının bulunmadığı; buna karşılık dönemin tıbbi literatüründe 'darüssıla' olarak adlandırılan ağır bir memleket hasreti yaşadığı tespit ediliyor. Askerî tabipler, bu durumun sıradan bir moral bozukluğu olmadığını; doğrudan tedavi gerektiren bir ruhsal çöküntü hali olduğunu değerlendiriyor.

Bu nedenle Mehmet Hüsnü Çavuş için ilaç ya da klasik tedavi yöntemleri yerine oldukça dikkat çekici bir karar alınıyor: Kısa süreli izin verilerek memleketine gönderilmesi. Bu karar, Osmanlı askeri tıbbının yalnızca fiziksel yaralara değil, askerlerin psikolojik durumlarına da duyarlı olduğunu açıkça gösteriyor. Belgede yer alan ifadeler, dönemin anlayışını net biçimde ortaya koyuyor. Mehmet Hüsnü Çavuş'un iyileşmesi için en uygun tedavinin 'memleketine kavuşması' olduğu belirtiliyor.

Belgeyi kamuoyuyla paylaşan Taner Özdemir, Balkan Savaşları'nın yalnızca askeri değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik bir yıkım olduğuna dikkat çekti. Özdemir'e göre bu belge, Osmanlı ordusunun askerine bakış açısını da ortaya koyuyor: 'En zor şartlarda bile askerinin ruh halini dikkate alan bir anlayış var. 'Sıla hasreti' bir hastalık olarak kabul ediliyor ve tedavi yöntemi olarak memlekete gönderilmesi öneriliyor. Bu, son derece insani ve ileri bir yaklaşımdır.'

Erzurum'dan yola çıkan Mehmet Hüsnü Çavuş'un hikâyesi, aslında binlerce askerin ortak geleceğini temsil ediyor. Anadolu'nun köylerinden koparılan gençler; ailelerinden, sevdiklerinden ve alıştıkları hayattan uzak, bilinmezlik içinde bir mücadeleye sürüklenmişti. Bu belge, işte o görünmeyen yükü somutlaştırıyor. Uzmanlara göre belge, askeri tarih, tıp tarihi ve sosyal tarih açısından büyük önem taşıyor.

Özdemir, Mehmet Hüsnü Çavuş'un hikâyesinin, yalnızca bir askerin dramı olmadığını dile getirerek 'Balkan coğrafyasında savaşan binlerce Osmanlı askerinin ortak hikâyesidir. Bu belge sayesinde, tarih kitaplarında çoğu zaman sayılarla ifade edilen kayıpların ardındaki insan hikâyeleri yeniden görünür hale geliyor. Ve belki de en çarpıcı gerçek şu: Bazı yaralar kurşunla değil, hasretle açılıyor' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Edebiyat, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
Advertisement
