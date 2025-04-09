Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında "Körler" adlı oyun perde açtı.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Kuzey Makedonya Üsküp Türk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, Maurice Maeterlinck'in "Körler" adlı yapıtı ile Amin Maalouf'un "Ölümcül Kimlikler" adlı eserinin birleşimiyle sahneye taşındı.
Üsküp Türk Tiyatrosu oyuncularının seyirciler arasında sahnelediği oyun, Bursalı sanatseverlere farklı bir deneyim yaşattı.
Gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › Balkan Tiyatro Festivali'nde 'Körler' Oyunu - Son Dakika
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