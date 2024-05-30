Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı Saraybosna'da Başladı - Son Dakika
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Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı Saraybosna'da Başladı

Balkanlar\'da Türkoloji Çalıştayı Saraybosna\'da Başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı, Türkoloji alanında görev yapan akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla başladı. Çalıştayda, Türkçenin Balkanlar'daki farklı lehçeleri, Türk edebiyatının izleri ve Türk kültürüyle yoğrulmuş yaşam ele alınacak. Ayrıca, Türkçenin Türk dünyasındaki kardeşliği pekiştirmesi ve dilin özgünlüğünün korunması vurgulanacak. Çalıştay, Türkçe'nin fonetik, morfoloji, anlambilim, edimbilim, sözbilim, sözlükbilim, tercüme, öğretim, Türk edebiyatı, Türk halk bilimi, Türk kültürü, Balkan ülkelerinin dil politikaları, Türkçe öğretiminin güncel durumu ve ihtiyaçları gibi konuları ele alacak.

30.05.2024 13:47
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı, "Balkanlar'da Türkoloji Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını" temasıyla başladı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Konya Karatay Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye, Bosna Hersek, Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan Türkoloji alanında görev yapan akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılıştaki konuşmasında, Türkoloji alanındaki temel güncel sorunları tespit etmeyi ve bunlara çözüm önerileriyle katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Balkanlar'ın Türkoloji çalışmaları için kendilerine benzersiz bir alan sunduğunu ifade eden Kılca, şöyle konuştu:

"Balkanlar'da Türkçenin farklı lehçeleri konuşulmakta, Türk edebiyatının izleri ve Türk kültürüyle yoğrulmuş bir yaşam sürülmektedir. Çalıştayda bugüne kadar ortaya konulmuş eserlerin yanı sıra henüz üzerinde çalışma yapılmamış konular etraflıca değerlendirilecektir. Bu coğrafyada yaşananlar sadece Türk halklarının değil, bölgedeki diğer tüm etnik grupların da kültürel kimliklerini şekillendirmiştir. Bu coğrafya aynı zamanda karmaşık bir tarihe ve siyasi geçmişe de sahiptir. Dolayısıyla Balkanlar'da Türkoloji çalışmaları yaparken bu karmaşıklığı ve çeşitliliği anlamak, kapsamlı bir bakış açısıyla ele almak oldukça önemlidir."

Türkçenin Türk dünyasındaki kardeşliği pekiştirmesi için programın önemine dikkati çeken Kılca, çalıştayda varılacak mutabakatın kendilerini daha güçlü kılacağını belirtti.

Kılca, "Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada dilimizi bütün özgünlüğüyle muhafaza etme mecburiyetimizin olduğunun altını da çizmek istiyorum. Milli irademizi çelikleştiren Türkçemiz, geleceğe doğru yürüyüşümüzün de adı ve teminatıdır." diye konuştu.

Bosna Hersek'te 7 bin öğrenci yabancı dil olarak Türkçe öğreniyor

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme ise Türkçenin tarih boyunca iletişim, kültür ve mecmua dili olarak kullanıldığını aktardı.

Türkçenin bugün bir "kültür dili" olarak kullanıldığını belirten Akçeşme, "YEE, Türkiye Maarif Vakfının yaptığı güncel çalışmalar, bu bölgede Türkiye'den görevlendirilen akademisyenlerin çalışmalarıyla Türkçeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bosna Hersek'te Tuzla'da, Saraybosna'da, Mostar'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerimiz mevcut. Bu bölümlerde 100'e yakın öğrencimiz, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde eğitim görüyor." ifadelerini kullandı.

Saraybosna YEE Türkçe Koordinatörü Ersin Akbulut ise "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Türkçenin yüzyılın dili olacağına inandıklarını söyledi.

"Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Bosna Hersek genelindeki 170 ilk ve orta dereceli okulda Türkçenin yabancı dil olarak tercih edildiğini bildiren Akbulut, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 7 bin öğrencinin halihazırda Türkçe öğrendiği 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında 100 kadar Bosna Hersek'teki Türkoloji bölümlerinden mezun olmuş öğretmenimiz görev almaktadır. Hem Bosna Hersek hem de diğer ülkelerde sürdürülen çalışmalara ilham olan merkezimizde Türkoloji dünyasına büyük katkı sunacağını beklediğimiz programımızda sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz."

Türkçe'de fonetik, morfoloji, anlambilim, edimbilim, sözbilim, sözlükbilim, tercüme, öğretim, Türk edebiyatı, Türk halk bilimi, Türk kültürü, Balkan ülkelerinin dil politikaları, Türkçe öğretiminin güncel durumu ve ihtiyaçları gibi konuların ele alınacağı çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı Saraybosna'da Başladı - Son Dakika

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