Balkona Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kafası balkonun demir korkuluğuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan ismi öğrenilemeyen bir çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı.
Aile, çocuklarını kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, çocuk sıkıştığı yerden kurtardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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