Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Afyonkarahisar'da 6. kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'nde S.A. isimli çocuk, 6. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan çocuk, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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