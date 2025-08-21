Esenyurt'ta bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşen bebek ağır yaralandı.
Mehterçeşme Mahallesi 1935. Sokak'ta, 1 yaşındaki Ali Asaf A, bir binanın 5'inci katındaki balkondan kaldırıma düştü.
Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan bebeğin ailesi sokakta sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde yardım isteyen ailenin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?