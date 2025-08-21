Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı
21.08.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı
Haber Videosu

Esenyurt'ta bebek, 5. kattan düşerek ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşen bebek ağır yaralandı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK BALKONDAN DÜŞTÜ

Mehterçeşme Mahallesi 1935. Sokak'ta, 1 yaşındaki Ali Asaf A, bir binanın 5'inci katındaki balkondan kaldırıma düştü.

Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan bebeğin ailesi sokakta sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde yardım isteyen ailenin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bebek, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:21:10. #7.13#
SON DAKİKA: Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.