Balkondan Düşen Üniversite Personeli Toprağa Verildi

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Bartın'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite personelinin cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Kutlubey Yazıcılar köyü Kuyumcu mevkisinde, dün oturduğu apartmanın 3. katında bulunan evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Oğuz Karamanoğlu'nun (35) cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki babaevine getirildi.

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli olan Karamanoğlu için burada dua edildi, helallik alındı.

Daha sonra Uzun Mehmet Camisi'ne götürülen Karamanoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kozlu Askeritepe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Karamanoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile vatandaşlar katıldı.