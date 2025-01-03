Balon Balığı Avcılığına Destek Artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balon Balığı Avcılığına Destek Artırılıyor

Bakan Yumaklı, balon balığı avcılığının teşvikinde yeni destekleri ve yakalanan miktarı açıkladı.

03.01.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığına yönelik desteklerin başladığı 2020'den bu yana 373 bin 494 balon balığı yakalandığını belirterek, "Avlanan balon balıkları sayesinde yaklaşık 28 milyon 12 bin 50 adet yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak Kızıldeniz'den Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının, Ege ve Marmara'dan sonra yayılım alanlarını genişletip Karadeniz'e ulaşmalarının beklendiğini bildirdi.

Bakanlığın balon balığı avcılığının teşviki için 2020'de pilot çalışma başlattığını anımsatan Yumaklı, bu faaliyetlerin başarılı olması, toplum ve balıkçılar nezdinde ilgi uyandırması ve desteklemenin devamı için Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliği"ni uyguladıklarını vurguladı.

Yumaklı, istilacı olarak bilinen bu balığın stoka katılım oranını düşürmek ve üzerindeki av baskısının devamı için 2025-2026 yıllarında da balon balığı avlayan balıkçılara, kuyruk adedi başına doğrudan desteklemede bulunacakları bilgisini paylaşarak, "Daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı sektörlerde değerlendiriliyor

Yakalanan balon balığı miktarına ilişkin de bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 373 bin 494 balon balığı yakalandı. Avlanan balon balıkları sayesinde yaklaşık 28 milyon 12 bin 50 adet yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi. 2024 yılında da 14 milyon 214 bin yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi. Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliği ile ayrıca balon balıklarının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde düzenlemeler yapıldı."

Yumaklı, böylece hem sucul biyoçeşitliliğin korunmasını hem de balıkçıların desteklenmesini sağladıklarına dikkati çekerek, sucul biyoçeşitliliğin ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla istilacı türlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balon Balığı Avcılığına Destek Artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
21:43 2024’ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye’den tek stat var 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 16:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Balon Balığı Avcılığına Destek Artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.