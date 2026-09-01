Bandırma Balık Hali'nde Yeni Sezon Mesaisi: 236 Kasa Palamut ve 793 Kasa Sardalya Mezatta - Son Dakika
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Bandırma Balık Hali'nde Yeni Sezon Mesaisi: 236 Kasa Palamut ve 793 Kasa Sardalya Mezatta

Bandırma Balık Hali\'nde Yeni Sezon Mesaisi: 236 Kasa Palamut ve 793 Kasa Sardalya Mezatta
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonunun açılmasıyla balıkçıların sabah erken saatlerde getirdikleri ürünler Bandırma Balık Hali'nde mezatta satışa sunuldu. İlk günde 236 kasa, toplam bin 652 çift palamut ile 793 kasa sardalya alıcı bulurken, palamudun çifti 190-220 lira, sardalyanın kasası ise bin 250-3 bin 500 liradan satıldı. Balıkçılar, palamudun henüz istenilen büyüklükte olmadığını, gramajının eylül ortasına doğru artmasının beklendiğini ifade etti.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde denizlerde av sezonunun açılmasıyla Bandırma Balık Hali'nde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde hale ulaşan teknelerin getirdiği balıklar mezatta satışa sunuldu.

2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması nedeniyle Bandırma ilçesinde gece saatlerinde denize açılan balıkçı tekneleri, tuttukları balıkları en yakın iskelelerden karaya çıkardı. Sabah saatlerinde Bandırma Balık Hali'ne ulaştırılan ürünler, mezatta alıcılarla buluştu. Sezonun ilk gününde 236 kasa, toplam bin 652 çift palamut ile 793 kasa sardalya satışa sunuldu. Ortalama 250-300 gram ağırlığındaki palamudun çifti 190 ile 220 lira arasında alıcı bulurken, sardalyanın kasası ise bin 250 ile 3 bin 500 lira arasında satıldı.

Balıkçılar, sezonun gözde türlerinden palamudun henüz istenilen büyüklükte olmadığını, eylül ayının ortalarına doğru gramajının artmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bandırma Balık Hali'nde Yeni Sezon Mesaisi: 236 Kasa Palamut ve 793 Kasa Sardalya Mezatta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma Balık Hali'nde Yeni Sezon Mesaisi: 236 Kasa Palamut ve 793 Kasa Sardalya Mezatta - Son Dakika
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