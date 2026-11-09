Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Atatürk'ü vefatının 88. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Atatürk'ü vefatının 88. yılında anma mesajı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında anma mesajı yayımladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mirza, mesajında Atatürk'ü ayrılışının 88'inci yılında özlem, saygı ve minnetle andığını belirterek Cumhuriyet idealleri doğrultusunda yürüyeceklerini ifade etti.

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yılında sonsuz özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin idealleri doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Sonsuza dek izindeyiz Atam" ifadelerini kullandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yılında sonsuz özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Bir ömrü milletinin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve aydınlık geleceğine adayan Atatürk, yalnızca bir milletin kaderini değiştirmedi; fikirleriyle, devrimleriyle ve bizlere bıraktığı değerlerle geleceğimize de ışık tuttu.

Bugün özgürce yaşadığımız bu topraklarda, Cumhuriyetimizin çatısı altında sahip olduğumuz her kazanımda onun mücadelesinin, inancının ve ileri görüşlülüğünün izleri var. 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.' İşte bizler de bu anlayışla, Atatürk'ü yalnızca özlemle anmanın değil, onun fikirlerini yaşatmanın ve Cumhuriyetimize sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Aklın, bilimin, eşitliğin ve çağdaşlığın ışığında yürümeye; bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız.

İlkeleriniz, devrimleriniz ve kurduğunuz çağdaş Cumhuriyetimizin idealleri doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Sonsuza dek izindeyiz Atam."

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkDursun Mirza10 KasımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:41
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:25
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
16:07
Suçlamalar vahim Mustafa Sarıgül’ün dosyası Ankara’ya gönderildi
Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:04:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Atatürk'ü vefatının 88. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android