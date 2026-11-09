Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında anma mesajı yayımladı

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yılında sonsuz özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin idealleri doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Sonsuza dek izindeyiz Atam" ifadelerini kullandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yılında sonsuz özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Bir ömrü milletinin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve aydınlık geleceğine adayan Atatürk, yalnızca bir milletin kaderini değiştirmedi; fikirleriyle, devrimleriyle ve bizlere bıraktığı değerlerle geleceğimize de ışık tuttu.

Bugün özgürce yaşadığımız bu topraklarda, Cumhuriyetimizin çatısı altında sahip olduğumuz her kazanımda onun mücadelesinin, inancının ve ileri görüşlülüğünün izleri var. 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.' İşte bizler de bu anlayışla, Atatürk'ü yalnızca özlemle anmanın değil, onun fikirlerini yaşatmanın ve Cumhuriyetimize sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Aklın, bilimin, eşitliğin ve çağdaşlığın ışığında yürümeye; bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız.

İlkeleriniz, devrimleriniz ve kurduğunuz çağdaş Cumhuriyetimizin idealleri doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Sonsuza dek izindeyiz Atam."