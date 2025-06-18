Bandırma'da CHP'li Belediye Başkanları Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bandırma'da CHP'li Belediye Başkanları Toplandı

Haberin Videosunu İzleyin
18.06.2025 13:29  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bandırma\'da CHP\'li Belediye Başkanları Toplandı
Haber Videosu

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 100.000'i aşan nüfusa sahip CHP'li ilçe belediye başkanlarının toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun baskı altında olduğu ve belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu müthiş bir baskı altında, Silivri zindanlarında. Onunla birlikte 11 belediye başkanımız acı çekiyor. Ama bu günler geçecek, bitecek diye düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Bayükşehir Belediye Başkanı Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla nüfusu 100 bin üstü CHP'li ilçe belediye başkanları toplantısı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılıyor.

Toplantı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Bandıram Belediye Başkanı Dursun Mirza, şunları söyledi:

"Ben Bandırma Belediye Başkanı olarak çok mutluyum. Gerçekten 100.000'in üzerinde nüfusu olan belediyeler, her biri bir il düzeyinde aslında. İşte Bandırmamızı görüyorsunuz; birçok açıdan gelişmişlik düzeyi çok yüksek. 200.000 civarında nüfusa hitap eden, limanıyla, üniversitesiyle, havasıyla, sanayi potansiyeliyle, çevre potansiyeliyle, turizm potansiyeliyle gerçek bir il zaten. 40 yıldan beri büyük. Onun için 100.000'i aşkın nüfusu olan ilçe belediyelerimiz burada toplanıyor. Ben, burada olmalarından gurur duyuyorum. Tabii genel merkezimize de bize bu görevi yükledikleri için ayrıca güvendikleri için teşekkür ediyorum. Buna layık olmaya çalışıyoruz, iyi anlamaya çalışıyoruz gelen belediye başkanlarımızı. ve tabii ki buradan sonuç alabilmek, yani güzel sonuçlarla ayrılabilmek... Büyükşehir belediye başkanları toplanıyor, il başkanları, il belediye başkanları toplanıyor. Şimdi de 100.000'i aşkın nüfusa sahip büyük belediyeler burada. Çok değerli belediye başkanlarımız var; yani 3 dönemdir, 4 dönemdir yapan, Fethi Yaşar gibi böyle duayen olmuş başkanlarımız var. Onlardan da yararlanacağız.

"Burada olmalarından gurur duyuyorum"

Ve bizim tabii ki amacımız, ülkemize hizmet etmek; kentlerimize hizmet etmek, vatandaşlarımızı mutlu etmek. Aslında amaç bu. Ama çok zorluklar yaşıyoruz biliyorsunuz; siyasi zorluklar, ekonomik zorluklar… Ama bunları da aşacağız halkımızın desteğiyle. İşte bu Bandırmalı zaten, 4 dönemdir desteğini alıyoruz, artarak devam ediyor. İnşallah sorunlarımızı da çözeceğiz, ülkemizin de iyi olmasını diliyoruz. Tabii başkanımız Sayın Özgür Özel müthiş bir mücadele veriyor. Biz de onun yanındayız, arkasındayız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu müthiş bir baskı altında, Silivri zindanlarında. Onunla birlikte 11 belediye başkanımız acı çekiyor. Ama bu günler geçecek diye düşünüyoruz, bitecek diye düşünüyoruz. Dolayısıyla burada tabii asıl amaç; belediyeciliği iyi yapmak, deneyimli belediye başkanlarından yararlanmak, eksiklerimiz neler onları görmek… Büyükşehirlerle, tabii buraya gelen belediyelerin çoğu büyükşehir belediyesinin altında çalışan belediyeler… Onlarla ilişkilerimiz, koordinasyon sorunlarımız, onları hepsini konuşacağız, tartışacağız. Amaç, halkımıza daha iyi hizmet verebilmek.

"Zorluklar yaşıyoruz ama bunları da aşacağız halkımızın desteğiyle"

Bu amaçla bu kadar çok belediye başkanının Bandırma'da olmasından ben mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Aslında dışarıda tabii göstermek de istiyoruz çalışmalarımızı. Akşam biraz videolarımız vardı, onları gösterdik. Dışarıda da 8 tane yeni araç aldık bu dönem seçildikten sonra; kepçeler, kamyonlar, sepetli araçlar, binek araçlar…

Bütün Türkiye'ye Bandırma'dan, Bandırma Vapurunun kentinden, son kurşunların atıldığı kentten sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Tüm Türkiye'ye..."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Dursun Mirza, Bandırma, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da CHP'li Belediye Başkanları Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyhan Belediyesi’nde Hasibe Akkan başkanvekili seçildi Seyhan Belediyesi'nde Hasibe Akkan başkanvekili seçildi
Galatasaray’da transfere Cristiano Ronaldo engeli Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluk AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluk
Yazışmaları ortaya çıkmıştı PFDK’den toplu istifa Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa
ABD Başkanı Trump: İran hava sahasında tam kontrol sağladık ABD Başkanı Trump: İran hava sahasında tam kontrol sağladık
Hürmüz Boğazı’nın girişinde iki ham petrol tankeri çarpıştı Hürmüz Boğazı'nın girişinde iki ham petrol tankeri çarpıştı
Al-Hilal’den Osimhen için resmi açıklama Al-Hilal'den Osimhen için resmi açıklama
ABD Başkanı Trump: Hamaney’i şimdilik ortadan kaldırmayacağız ABD Başkanı Trump: Hamaney'i şimdilik ortadan kaldırmayacağız
Gareth Bale futbola geri dönüyor İşte o sürpriz takım Gareth Bale futbola geri dönüyor! İşte o sürpriz takım
Galatasaray’da Göksenin Köksal’dan sonra bir çarpıcı ayrılık daha Galatasaray'da Göksenin Köksal'dan sonra bir çarpıcı ayrılık daha

14:23
Bodrum’da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
13:42
Hamaney’i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur
Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur
13:28
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD’yi açık açık tehdit etti
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız
21:55
Salernitana’ya kötü haber Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi
Salernitana'ya kötü haber! Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi
21:47
Trabzonspor’un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi’nden men edildi
Trabzonspor'un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi'nden men edildi
21:39
Yeni saldırı dalgası başladı İran’dan İsrail’e Hayfa ve Tel Aviv’i boşaltın çağrısı
Yeni saldırı dalgası başladı! İran'dan İsrail'e Hayfa ve Tel Aviv'i boşaltın çağrısı
21:11
İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında
İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında
21:01
Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi
Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi
20:43
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı
20:27
Bekir İrtegün’ün yeni adresi TFF 2. Lig
Bekir İrtegün'ün yeni adresi TFF 2. Lig
20:18
Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor’a 3.5 Milyon Euro Teklif Etti
Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor'a 3.5 Milyon Euro Teklif Etti
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
19:34
Galatasaray’da Göksenin Köksal’dan sonra bir çarpıcı ayrılık daha
Galatasaray'da Göksenin Köksal'dan sonra bir çarpıcı ayrılık daha
19:29
Gareth Bale futbola geri dönüyor İşte o sürpriz takım
Gareth Bale futbola geri dönüyor! İşte o sürpriz takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2025 15:41:09. #7.13#
SON DAKİKA: Bandırma'da CHP'li Belediye Başkanları Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.