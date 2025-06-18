Bandırma\'da CHP\'li Belediye Başkanları Toplandı

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu müthiş bir baskı altında, Silivri zindanlarında. Onunla birlikte 11 belediye başkanımız acı çekiyor. Ama bu günler geçecek, bitecek diye düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Bayükşehir Belediye Başkanı Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla nüfusu 100 bin üstü CHP'li ilçe belediye başkanları toplantısı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılıyor.

Toplantı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Bandıram Belediye Başkanı Dursun Mirza, şunları söyledi:

"Ben Bandırma Belediye Başkanı olarak çok mutluyum. Gerçekten 100.000'in üzerinde nüfusu olan belediyeler, her biri bir il düzeyinde aslında. İşte Bandırmamızı görüyorsunuz; birçok açıdan gelişmişlik düzeyi çok yüksek. 200.000 civarında nüfusa hitap eden, limanıyla, üniversitesiyle, havasıyla, sanayi potansiyeliyle, çevre potansiyeliyle, turizm potansiyeliyle gerçek bir il zaten. 40 yıldan beri büyük. Onun için 100.000'i aşkın nüfusu olan ilçe belediyelerimiz burada toplanıyor. Ben, burada olmalarından gurur duyuyorum. Tabii genel merkezimize de bize bu görevi yükledikleri için ayrıca güvendikleri için teşekkür ediyorum. Buna layık olmaya çalışıyoruz, iyi anlamaya çalışıyoruz gelen belediye başkanlarımızı. ve tabii ki buradan sonuç alabilmek, yani güzel sonuçlarla ayrılabilmek... Büyükşehir belediye başkanları toplanıyor, il başkanları, il belediye başkanları toplanıyor. Şimdi de 100.000'i aşkın nüfusa sahip büyük belediyeler burada. Çok değerli belediye başkanlarımız var; yani 3 dönemdir, 4 dönemdir yapan, Fethi Yaşar gibi böyle duayen olmuş başkanlarımız var. Onlardan da yararlanacağız.

"Burada olmalarından gurur duyuyorum"

Ve bizim tabii ki amacımız, ülkemize hizmet etmek; kentlerimize hizmet etmek, vatandaşlarımızı mutlu etmek. Aslında amaç bu. Ama çok zorluklar yaşıyoruz biliyorsunuz; siyasi zorluklar, ekonomik zorluklar… Ama bunları da aşacağız halkımızın desteğiyle. İşte bu Bandırmalı zaten, 4 dönemdir desteğini alıyoruz, artarak devam ediyor. İnşallah sorunlarımızı da çözeceğiz, ülkemizin de iyi olmasını diliyoruz. Tabii başkanımız Sayın Özgür Özel müthiş bir mücadele veriyor. Biz de onun yanındayız, arkasındayız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu müthiş bir baskı altında, Silivri zindanlarında. Onunla birlikte 11 belediye başkanımız acı çekiyor. Ama bu günler geçecek diye düşünüyoruz, bitecek diye düşünüyoruz. Dolayısıyla burada tabii asıl amaç; belediyeciliği iyi yapmak, deneyimli belediye başkanlarından yararlanmak, eksiklerimiz neler onları görmek… Büyükşehirlerle, tabii buraya gelen belediyelerin çoğu büyükşehir belediyesinin altında çalışan belediyeler… Onlarla ilişkilerimiz, koordinasyon sorunlarımız, onları hepsini konuşacağız, tartışacağız. Amaç, halkımıza daha iyi hizmet verebilmek.

"Zorluklar yaşıyoruz ama bunları da aşacağız halkımızın desteğiyle"

Bu amaçla bu kadar çok belediye başkanının Bandırma'da olmasından ben mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Aslında dışarıda tabii göstermek de istiyoruz çalışmalarımızı. Akşam biraz videolarımız vardı, onları gösterdik. Dışarıda da 8 tane yeni araç aldık bu dönem seçildikten sonra; kepçeler, kamyonlar, sepetli araçlar, binek araçlar…

Bütün Türkiye'ye Bandırma'dan, Bandırma Vapurunun kentinden, son kurşunların atıldığı kentten sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Tüm Türkiye'ye..."