Bandırma'da hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kazada öldü, karnındaki bebek de yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bandırma'da hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kazada öldü, karnındaki bebek de yaşamını yitirdi

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Bandırma\'da hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kazada öldü, karnındaki bebek de yaşamını yitirdi
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Balıkesir Bandırma'da dün hamilelik kontrolünden dönen Merve Turan'ın (33) otomobili refüjü aşarak kamyonun altına girdi; Turan, kızı Ahsen Turan (3) ve karnındaki bebek öldü. Anne ile kızı, Yeşilçomlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde doktor kontrolünden dönerken kullandığı otomobilin refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonun altında kaldığı kazada hayatını kaybeden hamile Merve Turan (33) ile yanındaki kızı Ahsen Turan (3) yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Balıkesir'in Bandırma ile Bursa'nın Karacabey ilçeleri arasındaki yolda Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Bandırma yönüne giderken Merve Turan'ın kontrolünü yitirdiği 10 TT 426 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı yöne geçerek 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil, sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otomobilin sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

DOĞUMUNA 2 HAFTA VARMIŞ

Merve Turan'ın doğumuna 2 hafta kaldığı belirtilen karnındaki erkek bebeğinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Turan'ın hamilelik kontrolü için Bursa'ya gittiği, ardından kızıyla Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kazanın olduğu öğrenildi. Bebeğe doğduğunda Bilal isminin konulmasının planlandığı bildirildi.

Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın cenazeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Anne ve kızı, Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye Merve Turan'ın eşi Ali Turan, büyük kızları Zeynep Turan (6), akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kazada öldü, karnındaki bebek de yaşamını yitirdi - Son Dakika
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