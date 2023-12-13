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Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü•
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki uyuşturucu operasyonunnda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesinde bir ikamete yönelik narkotik dedektör köpeği Helyus'un da katıldığı operasyonda; 860 gram bonzai maddesi, 4 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çaplı tabanca ve şarjörü, 19 adet 9 mm fişek ve 3 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › Güncel › Bandırma'da Narkotik Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika