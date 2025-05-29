Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde narkotik köpeği "Dark" tarafından arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araç kapısı içerisinde zulalanmış haldeki 25,86 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü O.O, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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