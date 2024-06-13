Bandırma'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bandırma'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bandırma-Erdek kara yolunda beton mikseri, otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu B.Y. ve E.E. araçlarda sıkıştı. 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

13.06.2024 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bandırma- Erdek kara yolunun Tatlısu mevkisinde 16 LES 29 plakalı beton mikseri, 34 FVY 079 plakalı otomobil ve 10 AIA 074 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazada. B.Y. ve E.E. araçlarda sıkıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı kurtarılan 2 kişi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

Kaynak: AA

Acil Servis, Balıkesir, Bandırma, İtfaiye, trafik, Erdek, İtfaiye, Acil Durum, Hastane, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
00:29 Küçükçekmece’de cadde ortasında kanlı saldırı Ortalık adeta savaş alanına döndü Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 09:58:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement