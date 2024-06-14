Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Başladı

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(BALIKESİR)- Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'nin ilk günü, açılış töreniyle başladı. Etkinlikler, doğaseverleri ve sanat tutkunlarını bir araya getirdi.

Açılış töreninin ardından, vatandaşlar çeşitli sergileri ziyaret etme fırsatı buldu. Sanat galerilerinde, doğanın ve kuşların büyüleyici güzelliklerini yansıtan eserler büyük ilgi gördü. Sergilerde hem yerel sanatçıların hem de doğa fotoğrafçıların eserleri yer aldı.

Günün ilerleyen saatlerinde, çocuklar için düzenlenen oyun alanları ve tiyatro gösterileriyle çocuklar, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.

Festivalin en heyecan verici etkinliklerinden biri de büyük kortej yürüyüşü oldu. Renkli kostümler ve enerjik müzikler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Gecenin sonunda, Yeni Türkü, sahne aldı. Grup, en sevilen şarkılarını seslendirirken, dinleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivale CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yurtdışı Örgütlerden Sorumlu Başkan Mehmet Tüm, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Kıbrısçık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Abhaz Dernekleri Federasyon Başkanı Levent Belin ve Yönetimi, Abhaz'ya Parlamentosu Milletvekili Tayfun Ardzinba, CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak ve çok sayıda vatandaş katıldı.