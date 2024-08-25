Bangladeş'e 2 Bini Aşkın Arakanlı Müslüman Sığındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bangladeş'e 2 Bini Aşkın Arakanlı Müslüman Sığındı

Bangladeş'e eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifa etmesinden bu yana 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman sığındı. Bangladeş sınır güvenliği yetkilileri, mültecilerin sayısında artış olduğunu belirtirken, daha fazla mültecinin ülkeye girişini önlemek için çalıştıklarını ifade etti.

25.08.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te ağustosun başında eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifa ederek ülkeden ayrılmasından bu yana 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman (Rohingya) ülkeye sığındı.

Bangladeş sınır güvenliği yetkilisi, AA muhabirine, sınırda gün içinde 20'yi aşkın Arakanlı Müslümanı gözaltına aldıklarını belirterek, ülkeye sığınan mültecilerin sayısında artış yaşandığına işaret etti.

Yetkililer, daha fazla mültecinin ülkeye girişini önlemek için çalıştıklarını belirtirken, bazı görevliler, "kamu tepkisinden korktukları için" iş bırakma kararı aldı.

AA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, Myanmar'daki Arakanlıların ve diğer topluluklarının zorla yerinden edilmesinin 7'inci yılında, ağustosun başında Hasina'nın istifasından bu yana Bangladeş'e 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman sığındı.

Arakan Ordusunun, Maungdaw bölgesinde ilerlemesi ve saldırıları nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan yüzlerce Arakanlı Müslüman mülteci, Bangladeş ile Myanmar arasındaki Naf Nehri'den geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Hasina'nın istifasının ardından Bangladeş'e sığınan mültecilerden Abdus Sabur, çocuklarının bu nehirde boğularak hayatını kaybettiğini, yalnızca eşiyle kendisinin hayatta kalabildiğini belirtti.

Öte yandan, Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, 19 Ağustos'taki açıklamasında, "Hükümetimiz, Bangladeş'e sığınan milyonu aşkın Arakanlıyı desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.

Maungdaw'da "saldırı"

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve "Özgür Rohingya Koalisyonu" kurucularından Nay San Lwin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 Ağustos'ta Arakan'ın Maungdaw kasabasından Bangladeş'e gitmek üzere yola çıkan bazı Arakanlı Müslümanların, Arakan Ordusunun dron ve topçu ateşinin hedefi olduğunu belirtmişti.

Lwin, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu en az 200 Arakanlı Müslümanın "vahşice" öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Arakan Ordusu ise 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 5 Ağustos'taki saldırının sorumluluğunu reddetmiş, saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Bangladeş, Arakan, Dünya, Uluslararası, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'e 2 Bini Aşkın Arakanlı Müslüman Sığındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaz’daki kaçak villa üzerinden İBB’ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaz'daki kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
11:49 FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün yeni taktiği Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün yeni taktiği! Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
13:50 Bakan Tunç’a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?
13:39 Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL’lik su faturasına isyan etti Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti
13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
12:11 Videosu olmasa kimse inanmaz Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 16:15:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'e 2 Bini Aşkın Arakanlı Müslüman Sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement