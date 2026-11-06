Bangladeş enerji krizine karşı yaza kadar güneşten 5.000 megavat üretmeyi planlıyor - Son Dakika
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Bangladeş enerji krizine karşı yaza kadar güneşten 5.000 megavat üretmeyi planlıyor

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Bangladeş enerji krizine karşı yaza kadar güneşten 5.000 megavat üretmeyi planlıyor
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Bangladeş hükümeti gelecek yaza kadar güneş enerjisinden 5.000 megavat elektrik üretmeyi hedefliyor. Bakan İkbal Hasan Mahmud, Rajshahi'de artan maliyetler ve enerji kriziyle mücadelede yenilenebilir enerjinin önemini vurguladı.

DAKKA, 6 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, gelecek yaza kadar güneş enerjisinden 5.000 megavat elektrik üretmeyi hedefliyor.

Bangladeş Elektrik, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı İkbal Hasan Mahmud perşembe günü ülkenin batısındaki Rajshahi kentinde yaptığı açıklamada, küresel enerji kriziyle ve artan elektrik üretim maliyetleriyle mücadele etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Mahmud, yenilenebilir enerji üretimini artırmak için yapılan her girişimin önemli olduğunu vurguladı.

Toplam elektrik üretiminin an itibarıyla 13.000-14.000 megavat seviyesinde olduğu Bangladeş'te, talebin yüksek olduğu dönemlerde elektrik ihtiyacı 16.000-17.000 megavata yükseliyor.

Enerji kriziyle karşı karşıya olan ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri, günlük yaşamı, tarımı, işletmeleri ve sanayiyi derinden etkiliyor. Yaz aylarında ise durum daha da kötüleşiyor.

Kaynak: Xinhua
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