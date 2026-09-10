Bangladeş, İsrail'in E1 yerleşim planını kınadı, uluslararası topluma çağrı yaptı

Bangladeş, İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan yasa dışı E1 yerleşim projesi kapsamında yerleşim inşasını ilerletme planını kınadı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın E1 bölgesinde yerleşim inşasını ilerletme planının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına aykırı olduğu ve Filistin topraklarının bütünlüğü ile uygulanabilir iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı belirtildi.

Bangladeş'in söz konusu planı kınadığı aktarılan açıklamada, uluslararası topluma, Filistin Devleti'nin kurulmasını tehlikeye atan eylemlerin önlenmesi ve uluslararası hukuk ile iki devletli çözüm temelinde Orta Doğu'da adil, kapsamlı ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabaları yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Bangladeş'in Filistin halkına desteğini sürdürdüğü ifade edildi.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

İsrail'in E1 projesine karşı çıkan İngiltere ile birlikte Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç dışişleri bakanları, yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde ortak adım atacaklarını duyurmuştu.