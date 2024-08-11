Bangladeş, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

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Bangladeş, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği, en az 100 kişinin öldüğü saldırıyı "şiddetle" kınadı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş hükümetinden İsrail ordusunun Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Bangladeş'in saldırıyı "şiddetle kınadığı" belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun bu saldırısı, uluslararası hukuk ve insan haklarının "ciddi ihlali" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki "şiddetin durdurulmasına yönelik barış çabalarını göz ardı ettiği" aktarılarak, uluslararası topluma "bu zulmün sorumlularının mesul tutulması" çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer küresel kuruluşlara kalıcı ateşkesin ve Filistin'e insani yardım akışının sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, Bangladeş'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Bangladeş'in, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına desteğinin altı çizilerek, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine desteğin sürdüğü de kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.