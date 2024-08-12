Bangladeş'te polislerin iş bırakma eylemi sona erdi - Son Dakika
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Bangladeş'te polislerin iş bırakma eylemi sona erdi

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda güvenlik gerekçesiyle yaklaşık bir hafta iş bırakma eylemi yapan polisler, yeniden göreve başladı. Geçici hükümet yetkilileri, polislerin taleplerinin çoğunun karşılanacağını belirterek, iş başı yapmalarını istedi.

12.08.2024 12:10
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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda güvenlik gerekçesiyle yaklaşık bir hafta iş bırakma eylemi yapan polisler, yeniden göreve başladı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, gösterilerde iş bırakma eylemi yapan polisler ile geçici hükümet arasında anlaşma sağlandı.

Polislerin taleplerinin çoğunun karşılanacağına dair güvence veren geçici hükümet yetkilileri, polislere 15 Ağustos'ta işlerinin başına dönmesi çağrısı yaptı.

Eylemini sona erdirmeyi kabul eden polisler, bugün itibariyle iş başı yaparken yetkililer, belirlenen tarihe kadar işe gelmeyen polislerin görevi bıraktığının varsayılacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde 599 polis karakolunun dün yerel saatle 15.00 itibariyle yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Bir süredir göstericilerin kontrolü altında olan yollarda da trafik polisleri yeniden göreve başladı.

Bangladeş polisi, geçen hafta her bir polisin güvenliği sağlanana kadar iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te polislerin iş bırakma eylemi sona erdi - Son Dakika

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