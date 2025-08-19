Banka Hesabını Kullandıran Genç Tahliye Edildi

MARDİN'de, banka hesabını arkadaşı A.K.'ye kullandıran ve hesaba gelen 150 bin TL dolandırıcılık parası nedeniyle tutuklanan Ömer Marık (18) tahliye edildi. Hesabı kullanan A.K. ise tutuklandı. Ömer Marık, "Sakın hesabınızı kimseye vermeyin, kullandırtmayın. Yoksa mağdur olan siz olursunuz ve sonuçları da kötü olur" dedi.

Artuklu'da yaşayan Ömer Marık'a, yaklaşık 3 ay önce arkadaşı A.K. iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin TL göndereceğini, o yüzden 8 bin lira karşılığında banka hesabını kullanmak istediğini söyledi. Teklifi kabul eden ve gelen parayı çekerek A.K.'ye veren Marık, yürütülen bir soruşturmada 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı. Ömer Marık, iddiaları reddederken, ifadesinde suçladığı A.K. de gözaltına alındı. Marık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı konuyu, '8 bin liraya banka hesabını kullandırdı, gelen 150 bin lira dolandırıcılık parası nedeniyle tutuklandı' başlığıyla haberleştirdi. Soruşturmayı derinleştiren polis, hesabı kullanan A.K.'yi yeniden gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Marık ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'KESİNLİKLE HESABINIZI BAŞKASINA VERMEYİN'

Arkadaşına hesabını kullandırttığı için 3 ay önce tutuklandığını söyleyen Marık, "Arkadaşıma hesabımı verdim, sonra para geldi. Parayı çekmemi istedi, ben de çekip ona verdim. Sonra bir anda tutuklandım ve neye uğradığımı şaşırdım. Mağdur olduğum için ailem DHA'ya konuşarak, sesimizi duyurdu. Sonra hesabı kullanan arkadaşım A.K. tutuklandı. Ben de tahliye edildim. Allah'ın izniyle adalet yerini bulacak. Benim çağrım; sakın kimseye güvenmeyin ve kesinlikle hesabınızı başkasına vermeyin. Yoksa mağdur olan siz olursunuz. Sonuçları da kötü olur" diye konuştu.

'ADALET GEÇ DE OLSA YERİNİ BULDU'

Marık'ın avukatı Gurbet Bilbay ise şunları söyledi:

"Müvekkilim Ömer Marık, 3 ay önce hesabını kullandırtmıştı. Hesabını kiraladığını bile bilmiyordu. Asıl faile karşı dosya hazırladık. Amacımız örgüt elebaşının yakalanmasıydı. Sonunda müvekkilim tahliye oldu ve örgüt elebaşı tutuklanarak yargılanmaya başlandı. Adalet geç de olsa yerini buldu. Hiçbir şekilde hesabınızı kiralatmayın, hesabınızı kullandırtmayın. Mutlaka bunun arkasında bir iş olduğunu düşünün."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,