BANÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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BANÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

BANÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Öğrenciler, rektörlük önünde toplanarak İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı protesto etti. Etkinliğe Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ve öğretim görevlileri de destek verdi.

06.05.2024 15:51
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, üniversite yerleşkesindeki rektörlük önünde toplandı.

Burada Grup adına açıklama yapan Oğuzhan Ezder, İsrail'in Filistin de soykırımda bulunduğunu söyledi.

İsrail'in çocuk, yaşlı, kadın demeden insanları katlettiğini vurgulayan Ezder, "AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eylemlerimize devam edeceğiz. Tüm halkımızı İsrail'in barbarlığına karşı durmaya davet ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek, taşıdıkları "Say Stop", "Filistin Elbet Özgür Olacak" ve "Filistin'de Katliam Var" yazılı dövizlerle sloganlar atarak öğrenci yaşam merkezi binasına kadar yürüyüş yaptı.

Etkinliğe, Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ve öğretim görevlileri de destek verdi.

Kaynak: AA

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