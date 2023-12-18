Barajda sular çekilince 18 köye ulaşımı kısaltan yol ortaya çıktı

Barajda sular çekilince yol tekrardan gün yüzüne çıktı

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde baraj suyunun çekilmesiyle 18 köye ulaşımı kısaltan stabilize yol ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl baraj yatağına kaymakamlığın öncülüğünde belediyeler ve il özel idaresinin ekipmanları kullanılarak stabilize yol yapılmıştı. Stabilize yolu kullanan vatandaşlar barajın etrafını araçları ile dolaşmaktan kurtulmuş, zaman ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlamıştı. Yaz aylarında tarımsal sulama, elektrik üretimi için suyun bırakılması yetersiz yağış ve kuraklığın da etkisiyle barajda ki su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık olarak 200 metre çekildi. İlkbahar da yağışlarla sular altında kalan yol, kış aylarında suların çekilmesiyle birlikte tekrardan ortaya çıktı. Yolun ortaya çıkmasıyla barajın etrafını dolanmaktan kurtulan vatandaşların bu sayede köylerine ulaşımları 13 kilometre kısaldı. 18 köye ulaşım sağlayan stabilize yol köylüleri sevindirdi.

Stabilize yolun tekrar ortaya çıkmasıyla zaman ve yakıttan tasarruf sağladıklarını belirten kapıcı köyü sakini Tarık Gündoğdu," Yolumuz çok uzun 13 kilometre fazladan yakıt yakıyoruz. Bahar aylarında bu yolu baraj alıyor, bütünüyle sular altında kalıyor. Köprümüzün olması daha iyi olurdu. Suların buradan çekilmesi yılsonunu buluyor. Aralık ayı gelene kadar burası sular altında kalıyor ve bizim için zorluk oluyor" Şeklinde konuştu.