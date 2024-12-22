Barak Sulama Projesi'nde İlk Aşama Tamamlandı - Son Dakika
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Barak Sulama Projesi'nde İlk Aşama Tamamlandı

Barak Sulama Projesi\'nde İlk Aşama Tamamlandı

Ali Şahin, 21 köyde çiftçilerin yararlanacağı sulama projesinin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu.

22.12.2024 13:46
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Barak Sulama Projesi'nde ilk aşamanın tamamlandığını bildirdi.

Milletvekili Şahin, toplam 21 köyde 2 bin 750 çiftçinin yararlanacağı Barak Sulama Projesi'nin ilk aşaması olan "P1"in tamamlandığını belirterek, 101 bin 640 dekar arazinin sulanabileceğini aktardı.

Projenin enerji ihtiyacının karşılanmasında sürdürülebilir bir çözüm sunduklarını dile getiren Şanin, Hancağız Mahallesine kurulan 5 megavatlık GES ile sulamanın enerji ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Bu sayede, çevre dostu enerji ile sulama işlemleri yapılırken, proje maliyetlerinin düşürülmesi ve çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Barak Sulama Projesi'nin ikinci aşaması olan "P2"de de 93 bin 350 dekar alanın sulanacağını ve çiftçilere modern sulama sistemlerinin sunulacağını aktaran Şahin, projenin tamamlanmasıyla sadece bu bölge için yıllık 800 milyon liralık katkı sağlanacağını ve 8 bin 500 kişiye ek istihdam olanağı oluşturulacağını kaydetti.

Şahin, Barak Sulama Projesinin sadece tarımsal üretimi artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölge halkının ekonomik refahını da önemli ölçüde iyileştireceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Barak Sulama Projesi'nde İlk Aşama Tamamlandı - Son Dakika

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