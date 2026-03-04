Eskişehirli Milli Sporcu Şimşek, İtalya'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Eskişehirli Milli Sporcu Şimşek, İtalya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

04.03.2026 12:22  Güncelleme: 13:27
Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı sporcusu Baran Doruk Şimşek, 12-16 Mart tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Para Swimming World Series yarışında Türkiye'yi temsil edecek. Şimşek, performans grafiğini artırarak Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'na da iddialı bir şekilde katılmayı planlıyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı milli sporcusu Baran Doruk Şimşek, 12–16 Mart'ta İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenecek "Para Swimming World Series" yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı sporcusu Baran Doruk Şimşek, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 12–16 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenecek Para Swimming World Series'te yarışacak.

Son aylarda performans grafiğini yükselten Şimşek, geçen şampiyonada 50 metre kelebek ve 50 metre sırtüstü branşlarında elde ettiği olimpik baraj derecelerine ek olarak 200 metre serbestte de olimpik barajı geçti. İtalya'daki Dünya Serisi etabında derecelerini geliştirmeyi hedefleyen Şimşek, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'na da güçlü ve iddialı şekilde katılmayı amaçlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sporcumuz Baran Doruk Şimşek'in azmi ve başarısı bizleri gururlandırıyor. İtalya'da ülkemizi ve Eskişehir'imizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kendisine yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
