Eskişehirli Milli Sporcu Şimşek, İtalya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı milli sporcusu Baran Doruk Şimşek, 12–16 Mart'ta İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenecek "Para Swimming World Series" yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı sporcusu Baran Doruk Şimşek, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 12–16 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenecek Para Swimming World Series'te yarışacak.

Son aylarda performans grafiğini yükselten Şimşek, geçen şampiyonada 50 metre kelebek ve 50 metre sırtüstü branşlarında elde ettiği olimpik baraj derecelerine ek olarak 200 metre serbestte de olimpik barajı geçti. İtalya'daki Dünya Serisi etabında derecelerini geliştirmeyi hedefleyen Şimşek, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'na da güçlü ve iddialı şekilde katılmayı amaçlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sporcumuz Baran Doruk Şimşek'in azmi ve başarısı bizleri gururlandırıyor. İtalya'da ülkemizi ve Eskişehir'imizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kendisine yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.