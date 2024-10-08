Barguti: Asla teslim olmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barguti: Asla teslim olmayacağız

Mustafa Barguti, Filistin'e uluslararası desteğin arttığını ve özgürlük için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

08.10.2024 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ilişkin dünya genelinde Filistin'e desteğin arttığını belirterek "Asla teslim olmayacağız ve özgürlüğümüze kavuşacağız." dedi.

Filistinli siyasetçi Barguti, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Barguti, Filistinli gençlerin Filistin davasının geleceği ve Gazze'nin yeniden inşası çabaları için kritik önem taşıdığını söyledi.

İsrail'in zulmünün son bulmayacağını bildiğini dile getiren Barguti, "Dünya genelinde desteğimizin arttığını biliyorum ve Filistinlilere inanıyorum. ve asla vazgeçmeyeceğimizden eminim. Asla durmayacağız. Asla teslim olmayacağız ve özgürlüğümüze kavuşacağız." dedi.

Barguti, Gazze'ye yönelik saldırıların önemli bir dönüm noktası olduğunu ve Batılı yönetimlerin "korkunç çifte standart" uyguladığını söyledi.

Uluslararası hukuka bağlılık konusundaki eksikliğin "orman kanunu" ile yönetilen bir dünyaya yol açtığını ifade eden Barguti, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana büyük bir dönüm noktası ve dünyanın genel durumu üzerinde çok büyük etkisi olacak çünkü artık pek çok ülke şu sonuca varıyor: Eğer gücün varsa istediğini yapabilirsin." değerlendirmesinde bulundu.

Barguti, ancak gücün olmaması halinde ise savunmasız olunduğuna dikkati çekerek, bunu, "dünyanın başa çıkması gereken çok tehlikeli ve insanlık dışı bir durum" diye nitelendirdi.

"Dünya artık Filistinlilerin korkunç baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığı gerçeğini görüyor"

Özellikle ABD ve Avrupa'daki üniversitelerde Filistin ile küresel dayanışmanın eşi benzeri görülmemiş şekilde arttığını vurgulayan Barguti, kitlesel gösterilerin İsrail'in propagandalarına rağmen anlatının değişmesine yol açtığına inandığını söyledi.

Barguti, "Dünya artık Filistinlilerin ezilen, bu mücadelenin mazlumları olduğu ve korkunç baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığı gerçeğini görüyor." diye konuştu.

İç bölünmeler ve birlik eksikliğinin Filistinlilerin bu algı değişiminden tam olarak yararlanmasını engellediğini belirten Barguti, Fetih Hareketi ve Hamas'a bağlı olmayan bir parti ve grup olarak "birlik" için arabuluculuk konusunda her zaman önemli bir rol oynadıklarını kaydetti.

Barguti, Filistinlilerin şu anda "birleşik" ve "demokratik" bir Filistin liderliği inşa etmeye odaklandığını, buna da ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistinlilere gösterdiği vahşet ve insanlık dışı davranış düzeyine benzer başka bir örnek olduğunu sanmıyorum"

Gazze'ye yönelik saldırıların, iki devletli çözüm olasılığını ya da Filistinliler ile İsrail arasında herhangi bir uzlaşma ihtimalini fiilen sona erdirdiğini savunan Barguti, Filistinlilerin 1948'de kitlesel olarak sürüldüğü Nekbe felaketine atıfta bulunarak, İsrail'in mevcut amacının bu etnik temizliği tekrarlamak olduğunu ifade etti.

Barguti, mevcut saldırıların Nekbe'den bile daha "yıkıcı" olduğunu dile getirerek, "Modern tarihte, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik bu saldırıda gösterdiği vahşet ve insanlık dışı davranış düzeyine benzer başka bir örnek olduğunu sanmıyorum." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sadece Filistin-İsrail ilişkileri açısından değil İsrail'in Arap ve Müslüman ülkelerle ve daha geniş anlamda uluslararası toplumla ilişkileri açısından da uzun vadeli sonuçları olacağını belirten Barguti, "Çünkü burada karşı karşıya olduğumuz şey sadece işgal değil, aynı zamanda bir zamanlar Güney Afrika'da hüküm sürmüş olandan daha korkunç bir apartheid sistemidir." yorumunu yaptı.

Barguti, başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin tepkilerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, birçok üst düzey Amerikalı yetkilinin İsrail'i ziyaret ettiğini, "savaş odası toplantılarına" katıldığını, bunun da "soykırımın planlanması ve uygulanmasında" suç ortaklığı anlamına geldiğini söyledi.

Mustafa Barguti, "Ancak elbette bundan daha kötüsü, Arap ve Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimizden, gördüğümüzden çok daha iyi bir tepki beklediğimiz gerçeğiydi." ifadesini kullandı.

"Onlara (İsrail) tazminat ödemeleri için baskı yapmalıyız"

Gelecekte Gazze'nin yeniden inşasına odaklanan bir stratejiye de ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Barguti, işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de daha fazla etnik temizlik yapılmasının önüne geçilmesinin de bir öncelik olması gerektiğini kaydetti.

Barguti, Filistinlilerin hayatlarını riske atarak Gazze'de kalmalarından gurur duyduğunu, bunun da İsrail'in planını bozduğunu belirtti.

İsrail'in neden olduğu yıkımdan sorumlu tutmanın öneminin altını çizen Barguti, Tel Aviv'in yıktığı her ev, hastane ve okul için tazminat ödemeye "zorlanması" gerektiğini bildirdi.

Barguti, "Onlara tazminat ödemeleri için baskı yapmalıyız, aksi takdirde birkaç yılda bir Gazze'yi yok etmeye devam edecekler." şeklinde konuştu.

7,1 milyon İsrailli Yahudi'ye karşılık 7,3 milyon Filistinlinin tarihi Filistin topraklarında yaşadığına işaret eden Barguti, bunun, Filistinlilerin İsrailli Yahudilerden sayıca fazla olduğunu ancak yine de kendilerine ait bir devletlerinin olmadığını gösterdiğini söyledi.

Barguti, "Eğer İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmez ve Filistinlilerin gerçekten egemen ve bağımsız bir ülkeye sahip olmalarına izin vermezse, o zaman bizim için çözüm nedir?" diye sordu.

Mustafa Barguti, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından çekilerek Filistinlilere bağımsız bir ülkeye sahip olmasına izin vermesi ya da herkesin eşit haklara sahip olduğu tek bir sivil, demokratik devleti kabul etmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barguti: Asla teslim olmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
10:05 Diddy’nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi
09:49 ’’Ağrım var’’ deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı ''Ağrım var'' deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı
09:42 Bitcoin 2024’te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 01:32:59. #1.11#
SON DAKİKA: Barguti: Asla teslim olmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.