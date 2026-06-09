Barış Boyun suç örgütüne 7 ilde operasyon! 6\'sı avukat 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Kırmızı bültenlere aranan ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese düzenlenen operasyonlarda 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda, Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen veya ifadelerini manipüle ettikleri tespit edilen 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin milletin huzurunu, gençlerin geleceğini, kamu düzenini ve şehirlerin güvenliğini hedef alan yapılar olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı ile tam iş birliği ve eşgüdüm içerisinde mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti.

7 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halen İtalya’da tutuklu bulunan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

6 AVUKAT DA ŞÜPHELİ LİSTESİNDE

Soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit suçlarına karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı ve suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

700 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Paylaşımında, söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve iddianameler düzenlenerek kamu davaları açıldığını belirten Gürlek, "Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir" ifadelerini kullandı.