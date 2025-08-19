Barış İçin Dönüm Noktası

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD, Ukrayna ve Rusya'dan liderlerin yapacağı görüşmelerin "barış yolunda dönüm noktası olabileceğini" belirtti.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin dün Washington'daki Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sürecine ilişkin görüşmesini değerlendirdi.

"Barışın ilerlemesi için sıkı çalışıldığını" ifade eden Sybiha, Rusya'nın saldırılarının, "kalıcı barışa ulaşma ve güvenlik garantilerini sağlama gerekliliğini gösterdiğini" savundu.

Sybiha, "Bu anlamda Ukrayna, ABD ve Rusya'dan liderlerin yapacağı görüşmeler, barış yolunda dönüm noktası olabilir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Ayrıca Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.