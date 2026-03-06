Barış Ödülleri Sırrı Süreyya Önder ve Dr. Gisela Penteker'e - Son Dakika
Barış Ödülleri Sırrı Süreyya Önder ve Dr. Gisela Penteker'e

Barış Ödülleri Sırrı Süreyya Önder ve Dr. Gisela Penteker\'e
06.03.2026 14:45
Diyarbakır Tabip Odası, 2026 Barış ve Demokrasi Ödülü'nü Sırrı Süreyya Önder ve Dr. Gisela Penteker'e verdi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Tabip Odası, 2026 yılı Barış ve Demokrasi Ödülü'nün barış ve toplumsal diyalog konusundaki çabaları nedeniyle Sırrı Süreyya Önder ile halk sağlığı, toplumsal eşitlik ve insan hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle Dr. Gisela Penteker'e verildiğini açıkladı.

Diyarbakır Tabip Odası, insan hakları, demokrasi ve barış mücadelesine katkı sunan kişi ve kurumları desteklemek amacıyla 1995 yılından beri her yıl geleneksel olarak verdiği "Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü"nün bu yılki sahiplerini basın toplantısıyla açıkladı. Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hicran İzci, bu yılki ödülün Sırrı Süreyya Önder ve Dr. Gisela Penteker'e verildiğini bildirdi.

Bu ödülün yalnızca bir takdir göstergesi değil, aynı zamanda toplumsal barışa, çoğulculuğa, hukukun üstünlüğüne ve insan onuruna dayalı bir yaşam idealine olan bağlılığın ifadesi olduğunu belirten İzci, şunları söyledi:

"2026 yılı Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü'nün; demokratik siyaset, barış ve toplumsal diyalog konusundaki çabaları nedeniyle Sırrı Süreyya Önder'e ve yaşamını halk sağlığına, toplumsal eşitliğe ve insan haklarına adamış çalışmaları nedeniyle Dr. Gisela Penteker'e verilmesine karar verilmiştir."

Sırrı Süreyya Önder, uzun yıllardır demokratik siyaset alanında yürüttüğü çalışmalar, toplumsal barışa yönelik çağrıları ve barış sürecinde diyalog kurulmasına yönelik çabalarıyla Türkiye'de barış umudunun canlı tutulmasına katkı sunmuştur. Çatışma yerine müzakereyi, kutuplaşma yerine birlikte yaşamı savunan tutumu; demokratik değerlerin güçlendirilmesi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Dr. Gisela Penteker ise hekimlik mesleğini yalnızca klinik bir hizmet alanı olarak görmeyip, sağlığı toplumsal, kültürel ve siyasal boyutlarıyla ele alan bir anlayışla çalışmalar yürütmüştür. Dezavantajlı grupların sağlık hizmetine erişimi, eşitlikçi sağlık politikaları ve insan hakları temelli sağlık yaklaşımı konusundaki emeği barışın ve demokrasinin sağlık alanındaki karşılığını görünür kılmaktadır."

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, İnsan Hakları, Diyarbakır, Demokrasi, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Ödülleri Sırrı Süreyya Önder ve Dr. Gisela Penteker'e - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
