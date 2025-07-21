Barrack'tan Hizbullah Açıklamaları

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Hizubullah'ın silahsızlandırılmasının tamamen Lübnan'ın iç meselesi olduğunu söyleyerek, Washington yönetiminin Hizbullah'ı terör örgünü olarak sınıflandırdığını hatırlattı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda yaptığı görüşme sonrasında basın açıklaması yaptı.

Barrack, "Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının başarısız olma nedenlerini ele almaya çalışıyoruz. Bölgeye istikrar ve güvenliği yeniden sağlamak için bugün Lübnan'a odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının "tamamen iç bir mesele" olduğunu ifade eden Barrack, "Hizbullah, ABD açısından 'yabancı terör örgütü' olarak kabul ediliyor, ancak bu konuda doğrudan bir müdahalede bulunmuyoruz. Sadece yardım ve rehberlik sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Barrack ayrca, "İsrail'i herhangi bir adım atmaya zorlayamayız." dedi.

"Washington şu anda Lübnanlı yetkililere yaptırım uygulamayı düşünmüyor." diye konuşan Barrack, ABD'nin çabalarının bölgeye istikrarı yeniden kazandırmaya odaklandığını, "ateşe benzin dökmek" niyetinde olmadıklarını savundu.

Barrack, Lübnan hükümetinin yürüttüğü "reformları" önemli olarak nitelendirdi ve Lübnan ile Suriye'deki durumu karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'daki durum farklı; burada istikrarlı bir hükümet ve ordu var, azınlıklarla açık bir ilişki söz konusu. Oysa Suriye'de yaşananlar korkunçtu ve Suriye hükümeti bunun sorumluluğunu üstlenmeli."

Barrack ayrıca, azınlıkların Suriye'de yönetime entegrasyonunun önemine dikkati çekti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin ABD önerisine yanıtı teslim almıştı.

ABD'nin Hizbullah'ı silahsızlandırma önerisi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah'ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "The National" gazetesi ise, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın, "Lübnan, Hizbullah'ın silahları meselesini ele almak zorunda aksi takdirde varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalabilir." şeklindeki sözlerine yer vermişti.

"Bir yanda İsrail, diğer yanda İran var, şimdi ise Suriye çok hızlı bir şekilde kendini yeniden gösteriyor." diyen Barrack, Lübnan harekete geçmezse, egemenliğini kaybetme ve komşu ülkelerin müdahalesine açık hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.