Direksiyon başında kalp krizi geçiren doktor, akaryakıt istasyonuna girdi

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Bartın Akçamescit Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli olan Dr. Arif Sururi Durkan, kullandığı otomobilde kalp krizi geçirerek bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Durkan, hastanede hayatını kaybetti.

KALDIRIMA ÇIKAN ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONU TABELASINA ÇARPTI

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bartın- Zonguldak yolu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Akçamescit Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Arif Sururi Durkan, otomobili ile iş yerine giderken fenalaşınca aracı kaldırıma çıktı ve akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu.

İstasyonda çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dr. Arif Sururi Durkan'ın ilk otopsi raporunda direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Bu arada, Durukan'ın kalp krizi geçirdikten sonra akaryakıt istasyonu tabelasına vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.