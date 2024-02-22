Bartın'da Aynı Günde Hayatını Kaybeden Anne ve Oğlu Yan Yana Toprağa Verildi - Son Dakika
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Bartın'da Aynı Günde Hayatını Kaybeden Anne ve Oğlu Yan Yana Toprağa Verildi

Bartın\'da Aynı Günde Hayatını Kaybeden Anne ve Oğlu Yan Yana Toprağa Verildi

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Konak köyünde yaşayan 95 yaşındaki Hanife Özsoy ve 65 yaşındaki oğlu Cevat Özsoy, aynı gün hayatlarını kaybettiler. Hanife Özsoy'un vefatının ardından oğlu Cevat Özsoy da fenalaşarak hayatını kaybetti. İki cenaze, Konak köyünde düzenlenen törenin ardından yan yana toprağa verildi.

22.02.2024 20:13
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Bartın'ın Ulus ilçesinde aynı gün hayatını kaybeden 95 yaşındaki anne ile 65 yaşındaki oğlu yan yana toprağa verildi.

Kumluca beldesine bağlı Konak köyü Derecamisi Mahallesi'nde oturan ve bir süredir Ankara'da çocuklarının yanında misafir olarak kalan Hanife Özsoy (95), sabaha karşı vefat etti.

Anne Özsoy'un vefat haberi, köyde yaşayan oğlu Cevat Özsoy'a (65) bildirildi.

Cevat Özsoy, annesinin ölümünden 3 saat sonra defin hazırlıklarını yaptığı sırada fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Cevat Özsoy'un öldüğünü tespit etti.

Hanife Özsoy'un cenazesinin Ankara'dan yakınları tarafından Konak köyü Derecamisi Mahallesi'ne getirilmesinin ardından anne ve oğlu için burada cenaze töreni düzenlendi.

Evin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ailenin yakınları taziye dileklerini kabul etti.

Anne ile oğlunun cenazeleri, Konak Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazlarının ardından aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: AA

Bartın, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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