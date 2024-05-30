Bartın'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri Filistinlilere yardım eli uzattı - Son Dakika
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Bartın'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri Filistinlilere yardım eli uzattı

Bartın\'da 4-6 yaş Kur\'an Kursu öğrencileri Filistinlilere yardım eli uzattı

Bartın'da bulunan 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistinlilere bağışladı. Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesi'ne teslim edilen harçlıklar, İsrail zulmüyle mücadele eden Filistin halkına destek olmak amacıyla kullanılacak. Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin, öğrencilerin duygulandıran bu anına şahitlik ederek minik yüreklerin büyüklüğünü takdir etti. Ayrıca Bartın Valisi Nurtaç Arslan, çiftçilere yapılan ziyarette, kent genelindeki çiftçilere yüzde 50 hibeli sera örtüsü desteği sağlandığını açıkladı. Bartın Üniversitesi ise 2024-2025 akademik yılında 7 yeni programa öğrenci alımı yapacağını duyurdu.

30.05.2024 16:07
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Bartın'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistinlilere bağışladı.

Öğrenciler, harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesi'ne teslim etti.

İl Müftüsü Ömer Keskin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail zulmüyle ve katliamıyla baş etmeye çalışan Filistin halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Ülkede tüm kesimlerin sık sık İsrail'e tepkilerini dile getirmeyi sürdürdüğünü aktaran Keskin, "Kur'an kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimizin de duygulandıran bir anına şahit olduk. Ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirmişler ve Filistin halkı için teslim ettiler. Minik yüreklerinin büyüklüğünü hepimize gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Arslan'dan çiftçilere ziyaret

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi"nden faydalanan çiftçilerle buluştu.

Örtü değişimi yapılan seraları gezerek çiftçilerle sohbet eden Vali Arslan, kent genelinde 290 üreticiye yüzde 50 hibeli sera örtüsü desteklemesi yapıldığını bildirdi.

Arslan, 70 dekar alanda toplam 462 sera örtüsünün yenilendiğini belirterek, "Seracılığın yoğun yapıldığı Derbent köyümüzde ise 16 üreticimize yaklaşık 4 dekar alanda 50 seraya yüzde 50 hibeli sera örtüsü desteklemesi yapıldı." dedi.

BARÜ'de 7 yeni programa ilk kez öğrenci alınacak

Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) 2024-2025 akademik yılında 7 yeni programa ilk kez öğrenci alımı yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni programların açılması ve bazılarına yeniden öğrenci alınmasına yönelik başvurunun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) kabul edildiği belirtildi.

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde "İnşaat Mühendisliği", Eğitim Fakültesi'nde "Okul Öncesi Öğretmenliği" ve "Özel Eğitim Öğretmenliği" bölümleri ile Ulus Meslek Yüksekokulu'nda "Giyim Üretim Teknolojisi Programı"na 2024-2025 akademik yılında öğrenci alımının daha önceden kararlaştırıldığı anımsatılan açıklamada, "Bunlara Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 'Ebelik', Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde 'Metalurji ve Malzeme Mühendisliği' bölümleri ile Bartın Meslek Yüksekokulu'nda 'Mahkeme Büro Hizmetleri' programı da eklendi." denildi.

Kaynak: AA

Ömer Keskin, Filistin, İsrail, Bartın, Tarım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri Filistinlilere yardım eli uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri Filistinlilere yardım eli uzattı - Son Dakika
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