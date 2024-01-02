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Bartın'da maden ocağında işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da maden ocağında işçi hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir özel maden ocağında çalışan Ferdi Özgün, vagonların arasına sıkışarak ağır yaralandı. Ankara'da tedavi gören Özgün, bir hafta sonra hayatını kaybetti. İş kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bartın\'da maden ocağında işçi hayatını kaybetti
02.01.2024 - 10:52,
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BARTIN'ın Amasra ilçesindeki bir özel maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi Ferdi Özgün (33) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Olay, 26 Aralık'ta, merkeze bağlı Tarlaağzı köyündeki Hema Enerji şirketine ait maden ocağında meydana geldi. Saat 16.00- 24.00 vardiyasında eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün, kömür galerisine mekanize direkler taşındığı sırada vagonların arasına sıkıştı. Mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgün, buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ferdi Özgün, hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

İş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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