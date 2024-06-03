Bartın'da tüp kamyonuna arkadan çarpan hafriyat kamyonu kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bartın'da tüp kamyonuna arkadan çarpan hafriyat kamyonu kaza anı güvenlik kamerasında

Bartın'da ana yoldan köy yoluna girmek için yavaşlayan tüp kamyonuna arkadan gelen hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

03.06.2024 20:01
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BARTIN'da ana yoldan köy yoluna girmek için yavaşlayan tüp kamyonuna arkadan gelen hafriyat kamyonuna çarptı. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Esenyurt mevkisi Yazıcılar köyü girişinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Bartın'a seyir halinde olan Remzi Kanbur (57) yönetimindeki 74 DE 709 plakalı tüp yüklü kamyonet, Yazıcılar köyüne dönmek için yavaşladığı sırada arkadan gelen Hüseyin Pehlivan (48), yönetimindeki 74 ABH 274 plakalı hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Kazanın ardından tüp kamyonu refüjde yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Remzi Kanbur ve yanında bulunan Abdullah Köse (55), sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bartın-Zonguldak yolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Yola savrulan mutfak tüplerinin gelen başka bir kamyona yüklenmesiyle, yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bartın'da tüp kamyonuna arkadan çarpan hafriyat kamyonu kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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