Bartın\'da Yoğun Sis Ulaşımı Etkiledi

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Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir•
Kentte sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sisten dolayı Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak yollarında da ulaşım yavaşladı. Sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.
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